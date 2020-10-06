Hurda deposundaki yangın söndürüldü

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Şanlıurfa’da sabaha karşı hurda deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesinde yaşandı. Sabah saat 05.00 sıralarında bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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