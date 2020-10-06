Yollarbaşı kırsal mahallesinde asfalt çalışması

Kış ayları öncesi kırsal mahallelerde hizmet atağını sürdüren Viranşehir Belediyesi, üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentin merkezinde ve kırsal mahallelerde kapsamlı bir asfalt çalışması başlatan Belediye ekipleri, stabilize yolları asfalta kavuşturuyor. Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında Yollarbaşı kırsal Mahallesinin iç yollarında yapılan dolgu ve tesviye çalışmalarının ardından sathi kaplama asfalt serimine başladı. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Viranşehir hedefiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Salih Ekinci, 2020 yılı plan ve program çerçevesinde hem merkez hem de kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Merkez ve kırsal mahallelerdeki yaşam kalitesini yükseltmek için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Ekinci, asfaltsız yol kalmayana kadar çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti. İlçe genelindeki yollarda asfalt ve bakım onarım çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini sözlerine ekleyen Ekinci, vatandaşın memnuniyeti ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, “Kırsalda yaptığımız yollar ile şehir merkezinde yaptığımız yollar arasında hiçbir fark yok. Yapılan yolun kalitesini sıkı bir şekilde kontrol ediyoruz. Viranşehir güzel yollara kavuşacak. Bunun için de yol yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Çalışmalarımız planlanan program dahilinde artarak devam edecek” diye konuştu. Mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Yollarbaşı Mahalle Muhtarı Burhan Güngördi, Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan fen işlerine bağlı başka bir ekip ise, Taşönü kırsal Mahallesinde yapılacak asfalt öncesi mahalle içi yollara temel malzemesi dökerek dolgu ve tesviye çalışmaları başlattı.

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