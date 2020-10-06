Şanlıurfa´da terör operasyonu: 7 gözaltı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen aralarında HDP Suruç Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, kent merkezi ile Suruç ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İsimleri açıklanmayan 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-06 15:42:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.