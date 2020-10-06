Şanlıurfa´da terör operasyonu: 7 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen aralarında HDP Suruç Belediye Meclis üyesinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekipleri, kent merkezi ile Suruç ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İsimleri açıklanmayan 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-06 15:42:46
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