Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kullandığı TIR'da kalp krizi geçiren İbrahim Aslan (48), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu Birecik kavşağı yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden İbrahim Aslan'ın kullandığı 46 AJ 551 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, İbrahim Aslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Aslan, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-10-06 15:56:57
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