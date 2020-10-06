İrlanda Büyükelçisi McGuinness'ten Şanlıurfa’ya ziyaret

İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'da bulunan İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek kentte mültecilere yönelik yapılan projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Beyazgül tarafından karşılanan İrlanda Büyükelçisi McGuinness'e ziyaret anısına üzerinde Urfa işlemesi olan bir gümüş vazo hediye edildi. İrlanda’nın Türkiye Büyükelçisi Sonya McGuinness ise Başkan Beyazgül'e İrlandalı yazarların Türkçe kaleme aldığı kitap ve yerel bir kalem hediye etti.

Büyükelçisi McGuinness'in ziyareti sırasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ve ilgili daire başkanları da hazır bulundu.

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