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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa’da toplandı

İHA

Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa’da toplandı

Karacadağ Kalkınma Ajansı ekim ayı yönetim kurulu toplantısı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında Şanlıurfa Vilayetler Evinde gerçekleşti.
Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Vali Abdullah Erin başkanlığında, Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz’ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ajansın uygulamaya devam ettiği programlar değerlendirildi.
Toplantıda önümüzdeki üç yıl boyunca uygulanacak “Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı”na ilişkin bir sunum yapıldı. Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmede, turizmde yeni konseptin il bazlı gelişme yerine bölgesel ölçekte strateji gelişimine odaklanma üzerine kurgulandığı bu nedenle TRC Bölgesi Kalkınma Ajanslarının GAP BKİ ile iş birliğiyle yürütecekleri proje ile bölgenin turizmden istenen payı alabilmesi için kritik önemde olduğu belirtildi.
Yönetim Kurulu toplantısına bu temaya ilişkin görüş ve önerileri alınmak üzere Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da davet edildi. Bölge illerin valileri başkanlığında yapılan değerlendirmeler neticesinde, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinin turizm potansiyelinin yeni iş birlikleri ile güçlendirilebileceği, bu üç ilin turizm rotalarının özellikle kültür, inanç ve gastronomi turları anlamında yeniden ele alınması gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda yürütülecek ortak faaliyetler ile kültürel miras ve turizmde eşsiz değerlere sahip olan illerin paydaşlarının katılımıyla turizmde hak ettiği yerlere gelecekleri ifade edildi.
Mezopotamya Markası “Destansı Topraklar” mottosuyla dünyaya tanıtılacak
Geçtiğimiz yıl, bölgenin stratejik sektörleri arasında yer alan, hızlı büyüme potansiyeline sahip, aynı zamanda hızlı istihdam artışı sağlayabilecek turizmin bölgesel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Mezopotamya Turizm Destinasyonu için bölgede çalışan TRC Bölgesi Kalkınma Ajansları ve GAP BKİ işbirliğinde ortak bir “Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı” hazırlanmıştı. Adı geçen kurumların eşgüdümü ile ortak tanıtım ve markalaşma faaliyetlerini kapsayan program, her bir alt bölgenin farklı öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda GAP BKİ ve TRC Bölgesi Kalkınma Ajanslarınca yürütülüyor. Bu çalışma sonucunda, GAP Bölgesi’nde kültür ve turizme yönelik yürütülen çalışmaların sağlıklı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak bölge ölçeğinde yürütülmesini sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu, bölge ölçeğinde turizm çekim merkezleri oluşturmak, GAP Bölgesi turizmini çeşitlendirmek, markalaşmayı sağlayarak bölgenin turizm gelirlerini artırmak ve yeni istihdam alanları oluşturmak amaçlanıyor.
Yeni personel alımı ilana çıkıyor
Yaklaşık 11 yılı geride bırakan ve bölge kalkınması adına önemli çalışmalara imza atan Karacadağ Kalkınma Ajansı, yeni personel alımı için ilana çıkıyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilen, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (bir) İç Denetçi ve 6 (altı) Uzman Personel alımı için önümüzdeki günlerde Personel Giriş Sınavı ilan edilecek.
Toplantıda ayrıca ajansın 2020 Mali Yılı ara faaliyet raporunun onaylanması ve kamuoyuna açıklanmasına ve 2021 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Taslağının onaylanmasına karar verildi.

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