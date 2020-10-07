Karaköpörü’de yol seferberliği devam ediyor

Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçesi olan Karaköprü’de yol ihtiyacının karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından başlatılan yol seferberliği sürüyor.

İlçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni yol ihtiyacının olduğu mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimat doğrultusunda birçok mahallede yeni yol açma çalışması yürüten Fen İşleri ekipleri, açıldıktan sonra alt yapısı tamamlanan yollarda da kilitli parke döşeyerek yolları vatandaşların hizmetine sunuyor. Ayrıca deforme olmuş yollarda ve kaldırımlarda da onarım ve yama çalışması yapan ekipler, ilçe genelinde aynı anda farklı mahallelerde çalışıyor. Baydilli, “Karaköprü ilçemiz her yıl kaydettiği büyüme oranıyla Güneydoğu’nun en hızlı büyüyen ilçesi konumunda bulunuyor. Bu büyümenin neticesinde tabi yeni ihtiyaçlar meydana geliyor ve biz de bunları karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz Karaköprü’nün yolları hep açık olsun, kimse yol sıkıntısı yaşamasın diye yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz Seyrantepe, Güllübağ, Doğukent, Batıkent, Atakent ve diğer mahallelerimizde gerçekten özverili bir çalışma yürüterek ilçeye yeni yollar kazandırıyor. Tüm ekiplerimize ve çalışmalar sırasında sabreden, sağduyulu davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

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