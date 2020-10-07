Ceylanpınar’da kilitli parke çalışması

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Ceylanpınar'da alt yapı ve üst yapı çalışmasından sonra ilçedeki sanayi sitesinde kilitli parke çalışması tamamladı.

İlçenin yollarını modern ve temiz kılabilmek için ilçe genelinde yaklaşık olarak 20 bin metrekare kilitli parke döşeyen Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e tüm vatandaşların takdirini kazanıyor. Sanayi sitesini tozdan ve çamurdan kurtaran çalışmalardan dolayı bölge esnafı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti. Ceylanpınar ilçesinde halkın yoğunlukla kullandığı ana arterlerin başında gelen TİGEM Caddesinde yayaların yürüyüşünü kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi caddede kaldırım yapımını sürdürüyor.

Yollarında eskiden yürüyecek bir yer olmadığı için araçlarla her gün karşı karşıya kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, kaldırım çalışmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine minnettarlık duyduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.