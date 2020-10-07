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Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı (2) - Tekrar

DHA

Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı (2) - Tekrar


KOCASI EVİN ÇATISINA YAPTIĞI BARAKADA İŞKENCE ETMİŞ
Şanlıurfa´da inşaatlarda boyacılık yapan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen dini nikahlı 2 kadınla evli İlyas Arık´ın (28), evin çatısına kurduğu barakada 40 günlük hamile Suriye uyruklu ikinci eşi Mırvet Nivej´e günlerce işkence ettiği öğrenildi.
Akşemsettin Mahallesi'nde Mırvet Nivej, eşi tarafından 5 gün boyunca şiddete maruz kaldı. Dini nikahlı eşi tarafından sopa ve zincirle dövülüp, kerpetenle tırnaklarını çekildiği belirlenen elleri bağlı olan hamile kadın, çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla bulundu. Evin çatısında yapılan barakada kanlar içerisinde bulunan kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, kendisine şiddet uygulayan İlyas Arık ise polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Arık, aldatıldığı için dini nikahlı eşini dövdüğünü öne sürerek, "Ben imam nikahlı olarak Suriyeli iki kadınla evliyim. İlk eşim Şılta El Mauva´dan 2 çocuğum var. İkinci eşim 40 günlük hamile Mırvet Nivej´den de 1 çocuğum var. Onu sevdiğim için kaçarak evlendik. Sonradan aramızda şiddetli geçimsizlik olması üzerine tartışma yaşadık. Beni aldattığı için dövdüm" dediği öğrenildi.
KAÇMASINA YARDIMCI OLAN YEĞEN GÖZALTINDA
Öte yandan olay sırasında İlyas Arık'ın polis ekiplerinin siren sesini duyunca kaçtığı ve bu sırada kaçışına yeğeni Halil Arık'ın yardımcı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde barakada bulunan kanlı halı, yastık, zincir ve kerpeteni de toplayarak merdiven boşluğuna sakladığı belirtilen Halil Arık gözaltına alınarak emniyette götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa
2020-10-07 15:27:21

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