Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı (3)

ŞÜPHELİ KOCA ADLİYEDE
Şanlıurfa´da oturduğu binanın çatısına barakadan işkence odası yaparak 40 günlük hamile ve 1 çocuk annesi Suriye uyruklu dini nikahlı eşi Mırvet Nivej´e şiddet uygulayan İlyas Arık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-10-07 15:29:39
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