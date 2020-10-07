Eşine işkence yapan cani koca tutuklandı

Şanlıurfa’da odada zincirle bağladığı 40 günlük hamile eşine günlerce işkence edip tırnaklarını kerpetenle söken cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şanlıurfa’da yabancı uyruklu 40 günlük hamile eşi Mirvet N.'ye oturdukları binanın üstünde yaptığı derme çatma odada zincirleyip günlerce işkence eden ve ayak tırnaklarını kerpetenle söken cani koca İlyas A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan yeğeni Halil A. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kocanın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından tutuklandığı öğrenildi.



Olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akşemsetin Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta kanlar içerisinde bir kadın görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan kadın, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı. Hastaneye giden polisin yaptığı araştırmada İlyas A. isimli şahsın yabancı uyruklu 40 günlük gebe eşi Mirvet N.’yi (28) eve kilitleyip zincirle bağladıktan sonra günlerce işkence yaparak kerpetenle tırnaklarını çektiği öğrenildi.



20 kişilik ekip kuruldu

Mahalleye giden polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada olayın orada yaşanmadığını belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocayı yakalamak için 20 kişilik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki birçok evde inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucu işkence olayının yaşandığı evin kadının bulunduğu yerden yaklaşık bir kilometre ileride olduğunu belirlerken İlyas A.’nın izini bulan polisler şehir merkezinde gözaltına aldı.



İşkence için özel oda

Gittikleri evde kadının diğer eşi Şinda El M.’nin yaşadığını belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin çatısında üstü halı ve kilimlerle kapatılan derme çatma bir oda olduğunu belirledi. Odanın içerisinde ve binada detaylı inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, halı ve yastıkta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler olayla ilgili cani kocanın yeğeni Halil A.’yı da gözaltına aldı.



Polis sireni kadının hayatını kurtardı

İddiaya göre, İlyas A.’nın evin üzerinde yaptığı derme çatma odada eşi Mirvet N.’ye sürekli işkence yaptığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adamın yeğeni Halil A.’nın amcasına kaçmasını söylediği, kendisinin de kadını zincirlerden kurtarıp sokağa bıraktığı iddia edildi. Kadının da kaçarak oturduğu eski mahallesine gittiği ve eski komşularından yardım istediği, komşuların araması üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile polislerin geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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