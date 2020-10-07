Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı (4)

Dünyaya tokat gibi yanıt! Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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TUTUKLANDI

Şanlıurfa´da imam nikahlı eşi Mirvet Nivej´i oturdukları binanın çatısındaki yaptığı barakada zincirleyip günlerce işkence eden ve ayak tırnaklarını kerpetenle söken İlyas Arık, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-07 19:56:20



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