Kaçak yollarla Türkiye’ye geçen 2 kişi yakalandı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçen 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla geçen Muhammet A. ve Ahmet A., Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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