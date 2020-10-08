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Cadde ve sokaklar beyaza bürünmeye devam ediyor

İHA

Cadde ve sokaklar beyaza bürünmeye devam ediyor

Haliliye Belediyesi ilçe genelinde cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor.
Haliliye Belediyesi, ilçe temizliği ve salgınla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda temizlik işleri müdürlüğü ekipleri son olarak, Ertuğrul Gazi ve İmam Bakır Mahallerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti. Salgınla birlikte başlayan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmaları vatandaşların takdirini toplamaya devam ederken, Ertuğrul Gazi mahalle sakinleri Haliliye Belediyesi tarafından sunulan bu hizmetten memnun olduklarını belirterek, Canpolat’a teşekkür etti.
Öte yandan temizlik işleri müdürlüğü, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının ilçede dönüşümlü olarak devam ettiğini, bununla birlikte rutin temizlik çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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