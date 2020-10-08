Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ŞanlıurfaMardin yolunda, sürücüsü bilinmeyen 63 VE 765 plakalı otomobilin bagajındaki 4 çocuğu görenler, şaşırdı. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak, yolculuk eden çocuklar, görüntülendiklerini fark edince elleriyle plakayı kapatmaya çalıştı. 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2020-10-08 15:16:11
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