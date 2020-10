'Beyaz altın' üretiminde sevindiren hareketlilik Şanlıurfa’da pamuk üretiminde bereketli hasat Temiz pamuk kazanç sağlıyor Üreticiler pamukta altın yılını yaşıyor

Türkiye'de üretilen pamuğun önemli bir kısmının karşılandığı GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da, "beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuğun hasadına başlandı. Bu yıl rekolte ve fiyatın yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürüyor.

GAP'la sulama imkanları her geçen yıl artan ve Türkiye'deki pamuğun yüzde 42'sinin üretildiği Şanlıurfa'da sıcak havanın da etkisiyle rekoltede artış yaşanıyor. Pamuk üreticileri, bul yıl verimin beklentinin üzerinde gerçekleşmesi ve satış fiyatının da yüksek olması yüzleri güldürüyor. Lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle de hayvancılık sektörüne hammadde sağlayan pamuk, tekstil sektörünün gelişimine katkı sunuyor. Kozasından çiçek açımına kadar her evresinde tarlada görsel şölen sunan ve halk arasında "beyaz altın" olarak nitelenen pamuk üretiminin ekiminden hasadına kadar çiftçiler yoğun ve hummalı bir dönem geçiriyor.



“Bu yıl çiftçilerimiz pamukta altın yılını yaşıyor"

Geçen yıla nazaran bu yıl pamukta rekoltenin yüksek olacağını belirten Şanlıurfa Ziraat Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, “Pamuk deyince Şanlıurfa akla gelir. Türkiye’de yetişen pamuğun yüzde 42’si burada yetişmektedir. Her yıl valilik tarafında kirli pamuk komisyonu kuruluyor. Çiftçilerimizi, tarlada, biçerdöverde pamuğun temiz olması bakınmandan uyarıyoruz. Pamuğun naylon torbalarda olması yüzbinlerce ton pamuğa zarar verildiği gerekçesiyle yasaklandı. Çiftçilerimiz sabah erken ve akşam geç saatlerde pamuk toplamayı bıraktılar, çünkü zarar görüyor. Şanlıurfa pamuğu değerlidir. Pamuğun her bir randıman düşüklüğü 70 lira fark ediyor. Temiz toplanan pamuk randımanı yaklaşık 43 gibi oluyor. Bu temiz pamuk 7 bin liraya satılıyor. Kötü toplanan pamuklar 5 bin liraya satılıyor. Pamuğun temiz toplanması için çiftçilerimize uyarılarda bulunuyoruz. Bu yıl pamuk verim çok güzel, fiyatta gayet güzel. Bu yıl çiftçilerimiz pamukta altın yılını yaşıyor. Çiftçilerimiz geçen yıl pamukta çok büyük zarara uğramıştı. Geçen yıl 2 milyon 700 bin dekarlık alanda ekili arazimiz vardı. Bul yıl pamukta ekili alan 1 milyon 400 bin dekar. Geçe yıla göre yüzde 50 ekili alan azaldı. Pamuk sezonu hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

