Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı

İHA

Baydilli mesaiye Esentepe'de başladı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mesaisine sabah erken saatlerde Esentepe Mahallesinde yaptığı alan gezisiyle başladı.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli alan gezileri yaparak sorunları yerinde inceliyor. Baydilli sabah mesaisine Esentepe mahallesinde başlarken, teknik ekibiyle birlikte sorunları yerinde tespit edip sorunların giderilmesi yönünde talimat verdi.
Karaköprü'de hizmet seferberliği içerisinde olduklarını dile getiren Baydilli, tüm mahallelere dokunduklarını ve sorunları yerinde tespit ettiklerini kaydetti.
Baydilli, "Başkan yardımcılarımız ve teknik müdürlerimizle birlikte sabah mesaimize erkenden başlayıp Esentepe mahallemizi, sokakları adım adım dolaştık. Buralardaki sorunları yerinde görüp çözümü noktasında çalışma başlatıyoruz.
Bizim tek işimiz Karaköprü'yü daha güzel hale getirmek ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde burada yaşamasını sağlamaktır. Bunun için çalışan tüm personelimize, mesai arkadaşlarımıza ve bizi anlayışla karşılayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Baydilli alan gezilerinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederken, taleplerini dinleyip not aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
'Beyaz altın' üretiminde sevindiren hareketlilik Şanlıurfa’da pamuk üretiminde bereketli hasat Temiz pamuk kazanç sağlıyor Üreticiler pamukta altın yılını yaşıyor
YEREL HABERLER 'Beyaz altın' üretiminde sevindiren ...
Akçakale'de yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akçakale'de yol yapım çalışmaları devam ediyor
Beyazgül'den Şanlıurfaspor yönetimine ziyaret
YEREL HABERLER Beyazgül'den Şanlıurfaspor yönetimine ziyaret
Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu
Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu
Şanlıurfa’da haftasonu dolu dolu yaşanıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da haftasonu dolu dolu yaşanıyor
Balıklıgöl yerleşkesi kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Balıklıgöl yerleşkesi kışa hazırlanıyor
Eskiden fiyatı tereyağı ile yarışan koyun yünleri elde kaldı
YEREL HABERLER Eskiden fiyatı tereyağı ile yarışan koyun yünleri ...
Balıklıgöl ve Urfa Evi misafirlerini bekliyor
YEREL HABERLER Balıklıgöl ve Urfa Evi misafirlerini bekliyor
Suriyeli Mirvet, 2,5 yıldır işkence görüyormuş
YEREL HABERLER Suriyeli Mirvet, 2,5 yıldır işkence görüyormuş
Cadde ve sokaklar beyaza bürünmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar beyaza bürünmeye devam ediyor
Şanlıurfa’da ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ev yangını korkuttu
Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Atık su borusuna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
Fıstık tarlasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Fıstık tarlasında çıkan yangın söndürüldü
İşkence gören kadın ile bebeği devlet korumasına alındı
YEREL HABERLER İşkence gören kadın ile bebeği devlet korumasına ...
Kaçak yollarla Türkiye’ye geçen 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak yollarla Türkiye’ye geçen 2 kişi yakalandı
Suriye sınırında tescilsiz ve çalıntı motosikletler ele geçirildi Suriye sınırında polis ve jandarmadan ortak çalışma
YEREL HABERLER Suriye sınırında tescilsiz ve çalıntı motosikletler ...
Yeşil altında yüksek rekolte üreticiyi çaresiz bıraktı Şanlıurfa’da fıstıkları koyacak yer kalmadı Şanlıurfa’da 300 bin ton fıstık üretildi
YEREL HABERLER Yeşil altında yüksek rekolte üreticiyi çaresiz ...
Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da fıstıkları koyacak yer kalmadı
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı (4)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını ...
Eşine işkence yapan cani koca tutuklandı
YEREL HABERLER Eşine işkence yapan cani koca tutuklandı
Cani koca adliyeye sevk edildi Apartmanın çatısına yaptığı odada karısına işkence yapan koca adliyede
YEREL HABERLER Cani koca adliyeye sevk edildi Apartmanın çatısına ...
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı (3)
YEREL HABERLER Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X