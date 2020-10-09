Şanlıurfa'da 258 kilo eroin ele geçirildi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde narkotik polisinin bir tırda yaptığı aramada, gizli bölmede 258 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında, Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine giden tırda arama yapıldı. Aramada, tırda özel olarak yapılmış zulada gizlenen 258 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi, ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ele geçirilen eroinin, son yıllarda bölgede ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin maddesi olduğu tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.