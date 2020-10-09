Siverek’te tefeci operasyonunda 2 tutuklama

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına gelen şikâyetler üzerine, polis ekiplerince bazı iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 pos cihazı ile cihazlarda kullanılan 23 banka ve kredi kartı ele geçirildi. Ekipler, tefecilik yaptığı iddiasıyla M.İ. ve İ.S. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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