Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde bölge huzura kavuştu Terörden kurtulan Suriye’nin kuzeyinde halk güven içinde yaşıyor

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın birinci yıldönümünde halk huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türk askeri ile Suriye Milli Ordusu'nun Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden bir yıl geçti. Terörün zulmünden kurtarılan bölge halkı, bir yıldır huzur içinde yaşıyor. Sokaklarının güven ve huzura kavuştuğu Telabyad kenti, Akçakale Gümrük Kapısı'nın da faaliyete girmesiyle altın çağını yaşıyor. Türkiye ile ticareti gelişen kette yaşam standardı da yükseldi.



"Türk askerine teşekkür ediyoruz"

Harekatın ardından güven içerisinde yaşadıklarını söyleyen Muhammed Yasin, “Bugün harekatın birinci yıldönümü. Şimdi Telabyad çok iyi durumda, Türkiye ve askerlerine çok teşekkür ediyorum, Suriye Milli Orduya da teşekkür ediyorum. Bir daha burada savaş olmayacak. YPG terör örgütü artık bitti. İnşallah diğer yerleri de alırız” diye konuştu.

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