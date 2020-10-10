Şanlıurfa'da 150 koyun yedikleri bitki yüzünden telef oldu

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da meralık alanda otlayan 150 koyun, bölgede Zilasur diye adlandırılan ottan zehirlenip, telef oldu.

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağeteği Mahallesi'nde dün, meralık alanda çoban tarafından otlatılan koyunlar, bir bir fenalaşıp, yere yığıldı. Çobanın ihbarı üzerine bölgeye Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Zilasur olarak adlandırılan bitkiyi yedikleri belirlenen 150 koyunun telef olduğunu saptadı. Koyunların acı içerisindeki can çekişme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-10 10:58:02



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