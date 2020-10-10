Siverek´te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Karacadağ Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Karataş yönetimindeki 01 HV 492 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Suriye uyruklu Hamid Elubet'in kullandığı 63 MA 7500 plakalı otomobil, çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Elubet ile beraberinde bulunan Abdulmecid Mılla ve Abdulrezzek Mılla, kurtarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak 3 yaralı da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan

kamyonet sürücüsü Ömer Karataş ise tedavi altına alındı.



DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-10-10 11:27:39



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