Şanlıurfaspor - Kahramanmaraş: 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Şafak Nabaltoğlu
ŞANLIURFASPOR: HakanGalip, Mustafa Samican, Mustafa Şen ( Dk.46 İsmail Cem), Gökdeniz (Dk.62 Tarık), İlker (Dk.48 Mahmut), Muhammed (Dk.87 Enes), İhsan, Emre, Yunus, Volkan (Dk.78 Serkan)
KAHRAMANMARAŞ: Murat Mert (Dk.83 Eren), Erdi, Hüseyin(Dk.59 Doğan), Osman (Dk.46 Talha), Halil, Recep ( Dk.63 İsa), Emin, Erdem, Kadir, Eren Nergiz ( Dk.59 İbrahim Koca)
SARI KARTLAR: Mustafa Şen, İhsan, Galip, (Şanlıurfaspor) Erdem (Kahramanmaraş)
GOLLER: Dk.75 Tarık (Şanlıurfaspor) Dk.28 penaltıdan Hüseyin (Kahramanmaraş)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş´la 1-1 berabere kaldı.
28'inci dakikada Emin´in cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin´in kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1
75'inci dakikada Emre´nin pasında kale önünde topla buluşan Tarık, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1 DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-10-10 16:41:27
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