Şanlıurfaspor - Kahramanmaraş: 1-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfaspor - Kahramanmaraş: 1-1

DHA

Şanlıurfaspor - Kahramanmaraş: 1-1


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Vedat Demir, Şafak Nabaltoğlu
ŞANLIURFASPOR: HakanGalip, Mustafa Samican, Mustafa Şen ( Dk.46 İsmail Cem), Gökdeniz (Dk.62 Tarık), İlker (Dk.48 Mahmut), Muhammed (Dk.87 Enes), İhsan, Emre, Yunus, Volkan (Dk.78 Serkan)
KAHRAMANMARAŞ: Murat Mert (Dk.83 Eren), Erdi, Hüseyin(Dk.59 Doğan), Osman (Dk.46 Talha), Halil, Recep ( Dk.63 İsa), Emin, Erdem, Kadir, Eren Nergiz ( Dk.59 İbrahim Koca)  
SARI KARTLAR: Mustafa Şen, İhsan, Galip, (Şanlıurfaspor) Erdem (Kahramanmaraş)
GOLLER: Dk.75 Tarık (Şanlıurfaspor) Dk.28 penaltıdan Hüseyin (Kahramanmaraş)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 4'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Kahramanmaraş´la 1-1 berabere kaldı.
28'inci dakikada Emin´in cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin´in kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1
75'inci dakikada Emre´nin pasında kale önünde topla buluşan Tarık, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1 DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2020-10-10 16:41:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa´da kına gecesi kana bulandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kına gecesi kana bulandı: 1 ölü
Baydilli esnaf ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Baydilli esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Şanlıurfa’da Kolpa Grubu rüzgarı esti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Kolpa Grubu rüzgarı esti
Yalçınkaya'dan ilçe müftüsüne ziyaret
YEREL HABERLER Yalçınkaya'dan ilçe müftüsüne ziyaret
Haliliye’de okullarda dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye’de okullarda dezenfekte çalışmaları
Siverek´te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Siverek´te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 ...
Şanlıurfa'da 150 koyun yedikleri bitki yüzünden telef oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 150 koyun yedikleri bitki yüzünden telef ...
Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü
YEREL HABERLER Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 ...
Şanlıurfa’da yeraltı çarşıları keşfedildi Keşfedilen çarşılar turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yeraltı çarşıları keşfedildi Keşfedilen ...
Şanlıurfa’da 150 koyun yediği bitkiden telef oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 150 koyun yediği bitkiden telef oldu
İntihara kalkışan vatandaşı polis kurtardı Şanlıurfa’da intihar girişimi
YEREL HABERLER İntihara kalkışan vatandaşı polis ...
Engellilere en güzel hediye
YEREL HABERLER Engellilere en güzel hediye
Şanlıurfa'da 16 milyon lira değerinde 258 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 16 milyon lira değerinde 258 kilo eroin ...
Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nın yıl dönümünde şehitler için ...
Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde bölge huzura kavuştu Terörden kurtulan Suriye’nin kuzeyinde halk güven içinde yaşıyor
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde bölge huzura ...
Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde şehitler için Telabyad’da mevlit okutuldu Yerel Meclis binasının açılışı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'nın yıldönümünde şehitler için ...
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu
YEREL HABERLER Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni ...
Siverek’te tefeci operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Siverek’te tefeci operasyonunda 2 tutuklama
Şanlıurfa'da 258 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 258 kilo eroin ele geçirildi
Atatürk Barajı’nda milyonlarca balık üretiliyor Orta Doğu’nun en büyük balık üretim istasyonu Üretilen balıklar yöre halkının geçim kaynağı oluyor
YEREL HABERLER Atatürk Barajı’nda milyonlarca balık üretiliyor Orta ...
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Şanlıurfa’nın tescilli ürün sayısı artırılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’nın tescilli ürün sayısı artırılıyor
Canpolat muhtarların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Canpolat muhtarların sorunlarını dinledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X