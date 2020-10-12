Canpolat vatandaşlarla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

‘Sahnede değil sahada olacağız’ sloganı ile yola çıkan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat sahada olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede merkez ve kırsal mahallelerdeki temaslarını sürdüren Başkan Canpolat, son olarak Bahçelievler Mahallesinde bulunan esnaflar ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Belediye Başkanı Canpolat’a mahalle muhtarları ve birim amirleri eşlik etti.

Canpolat, “Bugün esnaf gezimizi muhtarlarımızla birlikte Bahçelievler Mahallesinde gerçekleştirdik. Tüm muhtarlarımızla birlikte esnafımızı gezdik. Hem sahadaki iş ve işlemleri kontrol ettik hem de anında yapılması gereken işlemler için arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sahada olmaya, vatandaşlarımızla iç içe olmaya, halkla iç içe olmaya devam ediyoruz. Sahnede değil sahada olacağız diyorduk. Şimdi ise dediğimiz gibi sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadarıyla tüm gayretimizle tüm Haliliye’nin merkez 32, kırsal 138 mahallesine ulaşmaya onların dertlerine derman olmaya devam ediyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz” dedi.

Burada konuşan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı İsmail Dağbaşı ise, “Belediye Başkanımız geldi. Kendisi ile istişarelerde bulunduk. Mahallemiz ile ilgili eksiklerimizi kendisine ilettik. Sağ olsun hepsini not aldı. Belediye Başkanımızı ne zaman aramışsak, bizlere dönüş yapmış ve yanımızda olmuştur. Kendisine mahallem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sultan Fatih Mahalle Muhtarı Hikmet Arslan da “Sayın Başkanımızın ziyaretinden dolayı çok memnun olduk. Mahallemizin sıkıntıları ile ilgili kendisi ile hasbihal ettik. Sıkıntıların giderilmesi için kendilerine notlar bıraktık. Başkanımız da sorunların çözümü için ilgili birimlere talimatlarını verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Canpolat’a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun ise “Başkanımız sürekli halkla iç içe. Çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Bizler de kendisine teşekkür etmek düşüyor. Allah razı olsun başkanımızdan” diye konuştu.

Canpolat ve beraberindekiler temasların ardından bölgeden ayrıldı.

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