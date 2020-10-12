Şanlıurfa’da kuyumcu soygunu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da kuyumcu soygunu

İHA

Şanlıurfa’da kuyumcu soygunu

Şanlıurfa'da bir kuyumcu dükanının para kasasında bulunan 150 bin lira değerindeki altın ve paralar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Kuyumcular Çarşısı’nda yaşandı. Sabah saatlerinde iş işyerini açan kuyumcu Mahmut Fidan, para kasasında bulunan 150 bin lira değerindeki altın ve paraların çalındığı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Emniyet ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kuyumcu Mahmut Fidan büyük maddi zarar yaşadığını belirterek, hırsızların bir an önce bulunmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Viranşehir'de hız kazanan yatırım
YEREL HABERLER Viranşehir'de hız kazanan yatırım
Canpolat vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Canpolat vatandaşlarla bir araya geldi
Arabada hem sinema hem de milli maç keyfi
YEREL HABERLER Arabada hem sinema hem de milli maç keyfi
Şanlıurfa´da yüz yüze eğitimde ikinci kademeye öğrencilerden ilgi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da yüz yüze eğitimde ikinci kademeye ...
Türkiye’nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı Minikler için okul kapıları tekrar açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en genç ilinde yüz yüze eğitim ...
Araçtan inen şahıs köprüden Fırat Nehri'ne atladı Vatandaşlar akıntıya kapılan şahsı kurtarmak için büyük çaba harcadı
YEREL HABERLER Araçtan inen şahıs köprüden Fırat Nehri'ne ...
Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden ...
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden ...
Şair Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu
YEREL HABERLER Şair Dursun Ali Erzincanlı gönüllere dokundu
Canpolat gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Canpolat gençlerle bir araya geldi
Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi yandı
YEREL HABERLER Talihsiz adamın 15 gün içinde hem iş yeri hem evi ...
Siverek´te 5 katlı binayı alevler sardı, mahallede panik yaşandı
YEREL HABERLER Siverek´te 5 katlı binayı alevler sardı, mahallede ...
Gümrük Han'da gençler sahne aldı
YEREL HABERLER Gümrük Han'da gençler sahne aldı
Şanlıurfa’da şire şenliği düzenlendi Doğal lezzetler şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da şire şenliği düzenlendi Doğal lezzetler ...
Siverek'te korkutan yangın
YEREL HABERLER Siverek'te korkutan yangın
Siverek'te çeltik hasadına başlandı
YEREL HABERLER Siverek'te çeltik hasadına başlandı
Şanlıurfaspor - Kahramanmaraş: 1-1
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor - Kahramanmaraş: 1-1
Şanlıurfa’da bir evde çıkan yangın eşyaları kül etti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bir evde çıkan yangın eşyaları kül etti
Şanlıurfa´da kına gecesi kana bulandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kına gecesi kana bulandı: 1 ölü
Baydilli esnaf ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Baydilli esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Şanlıurfa’da Kolpa Grubu rüzgarı esti
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Kolpa Grubu rüzgarı esti
Yalçınkaya'dan ilçe müftüsüne ziyaret
YEREL HABERLER Yalçınkaya'dan ilçe müftüsüne ziyaret
Haliliye’de okullarda dezenfekte çalışmaları
YEREL HABERLER Haliliye’de okullarda dezenfekte çalışmaları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X