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Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, TIR'a çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, diğer yolcular yeni otobüsün gelmesini yol kenarında oturarak bekledi.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır Barış firmasına ait Mehmet Altan yönetimindeki 21 AAK 304 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Zakir İmaç'ın kullandığı 34 YFS 72 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüste bulunan yolculardan Mehmet Dumrul yaralandı. Dumrul, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasar gören otobüste bulunan yolcular ise yol kenarında başka bir otobüsün gelmesini bekledi.

TIR sürücüsü Zakir İmaç, seyir halindeyken bir anda otobüsün arkadan çarptığını tek tesellisinin can kaybı olmaması olduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-10-12 19:00:56



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