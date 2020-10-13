Yalçınkaya’dan hasta bebeğin ailesine gıda yardımı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, dünyada nadir görülen kelebek hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Suriyeli Abdullatif’i evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler ve gıda yardımında bulundu.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine desteğini esirgemeyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya bu kez bir bebeğe yardım eli uzattı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Akçakale’ye sığınan Abav ailesinin 6 çocuğundan en küçüğü 3 yaşındaki Abdullatif Abav’a halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen ve nadir görülen "Epidermolizis bülloza" teşhisi kondu. Minik Abdullatif, yaklaşık 10 ay hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Baba İbrahim El Abav mevsimlik işçi olarak çalıştığını ve maddi imkansızlıklar dolayısıyla bebeğe yeterli bakım ve tedavi uygulayamadıklarını belirterek yardım çağrısı yaptı. Çağrıya Yalçınkaya da duyarsız kalmadı. Aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Yalçınkaya çeşitli hediyeler götürüp gıda yardımı yaptı ve ailenin diğer ihtiyaçlarının da karşılanması yönünde yetkililere talimat verdi.

Baba İbrahim El Abav da destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.