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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik’in koruma projesi kelaynak sayısını artırıyor

İHA

Dicle Elektrik’in koruma projesi kelaynak sayısını artırıyor

Türkiye’de sadece Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Vadisinde yaşayan ve nesilleri tükenmek üzere olan kelaynak kuşlarının sayısı alınan tedbirler sayesinde 42’den 285’e yükseldi.
Türkiye’de sadece Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi sınırları içindeki Fırat Vadisinde yaşam alanı bulan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kelaynak kuşlarının sayısı Dicle Elektrik’in Kelaynakları Korumu Projesi sayesinde yeniden artmaya başladı. Bölge kültüründe bereketin sembolü olarak kabul edilen kelaynak kuşları, kanat açıklıkları geniş olduğu için elektrik direklerine konup havalanırken akıma kapılarak can veriyordu. 2012 yılından 2018 yılının şubat ayına kadar geçen sürede elektrik akımına kapılan 14 kelaynak kuşu telef olmuştu. Dicle Elektrik tarafından 2018 yılında hayata geçirilen projeyle Fırat Vadisinde yer alan ve kuşların daha çok göç zamanında konup kalktığı elektrik direkleri izole edildi. Alınan tedbir sayesinde hayatta kalan kelaynak kuşlarının sayısı 285’e kadar yükseldi.

“Kelaynakların nüfusu 120 çiftin üzerinde”
Kelaynak kuşlarının neslinin yeniden artmaya başlamasının çok sevindirici olduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, aldığı koruma önlemleri için Dicle Elektrik’e teşekkür etti. Erdoğan, “1990 yılında tüm dünyadaki nüfusu 60 çift olan kelaynaklar yapılan koruma çalışmaları sonucunda bugün 120 çiftin üzerinde nüfusa sahip. Bu nedenle kırmızı liste statüsü ‘yok olmak üzere’ iken 2018’de ilk defa ‘tehlike altında’ kategorisine konarak bir derece düşürüldü. Kelaynakların korunması ve nüfus artışının sağlanması için Milli Parklar teşkilatı tarafından 1977 yılında Birecik’te Fırat Nehri kıyısına kelaynak üreme istasyonu kuruldu. 1990 yılına gelindiğinde türün göç eden nüfusu tümüyle tükendiği için Türkiye’deki mevcut kelaynak nüfusu yarı yabanıl bir nüfus olarak koruma altına alındı” dedi.

“Bölgemizin tanıtımına da katkısı var”
Kelaynakları korumak için hayata geçirilen izolasyon çalışmalarını yöneten Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün ise, “2018 yılının nisan ayında hayata geçirdiğimiz proje sayesinde 2 buçuk yıldan bu yana o bölgede akıma kapılıp ölen tek bir kuş olmadığını öğrenmek çok güzel. Uygulama sonuçlarını takip ederken bu bölge dışında mayıs ayında bir akıma kapılma olayı yaşandığını öğrendik. Bu nedenle izolasyon projesinin kapsama alanını biraz daha genişletmek için çalışıyoruz. Amacımız bölgemizin tanıtımına da katkısı olan kelaynakların neslinin tükenmesini önlemektir” diye konuştu.

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