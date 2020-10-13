Duayen foto muhabiri Hüseyin Kırcalı, son yolculuğuna uğurlandı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)DÜNYACA tanınmış foto muhabirleri arasında yer alan, Milliyet Gazetesi´nde uzun yıllar çektiği fotoğraflarla uluslararası ödüllere layık görülen Hüseyin Kırcalı (79) memleketi Şanlıurfa´da son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa´da yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi´ndeki evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden Hüseyin Kırcalı için Bediüzaman Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Çektiği fotoğraflarla sayısız ödüllere layık görülen Hüseyin Kırcalı´nın cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazeye ayrıca Kırcalı´nın uzun yıllar çalıştığı Milliyet Gazetesi tarafından çelenk gönderildi.

MİLLİYET´TE 46 YIL GÖREV YAPTI

Fotoğrafçılığa 1956 yılında başlayan Hüseyin Kırcalı 1961 yılında foto muhabiri olarak başladığı Milliyet Gazetesi´nde 2007 yılına kadar kesintisiz görev yaptı. Kırcalı, görev yaptığı süre boyunca sayısız uluslararası ödülün sahibi oldu.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-10-13 12:21:13



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