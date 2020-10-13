Eyyübiye’de korona virüs denetimi

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Eyyübiye’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında zabıta ekipleri denetim çalışmaları gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimlerinin yanı sıra denetimlerine de devam ediyor. Denetimleme, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuldu. Korona virüs salgınıyla birlikte denetimlerin yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında esnafa uyarılarda bulunan ekipler, rutin denetimler kapsamında gerekli şartları yerine getirmeyen esnafa da cezai işlem uyguluyor. Esnafı bilgilendiren ve uyulması gereken kurallara riayet edilmesini isteyen ekipler, denetimlerinin aralıksız bir şekilde süreceğini belirtti.

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