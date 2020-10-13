Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı Dezavantajlı gençler spora yönlendiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı Dezavantajlı gençler spora yönlendiriliyor

İHA

Şanlıurfalı gençler Çim Hokeyi sporuyla tanıştı Dezavantajlı gençler spora yönlendiriliyor

Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa’da gençler, bugüne kadar hiç tanışmadıkları ve ismini ilk kez duydukları 'Çim Hokeyi' sporuyla buluştu.
Şanlıurfa Gençlik Spor İl Müdürlüğü Çim Hokeyi Antrenörü Murat Akçun tarafından 6 ay önce başlatılan Çim ve Salon Hokeyi kursu devam ediyor. 11 Nisan Stadyumu’nda haftanın 5 günü antrenör gözetiminde pandemi tedbirleri çerçevesinde antrenmanlar iki grup halinde yapılıyor. 6 aylık bir sürede gerçekleştirdikleri antrenmanlarla Çim Hokeyi'ni öğrenen gençler, Osmaniye’de Ana Lig'e katılarak bölge ikincisi olmayı başardı. Şanlıurfa Gençlik Spor Kulübü'nde oynayan gençlerin hedefinde milli sporcu, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve üst liglerde oynamak var. Şanlıurfa Gençlik ve İl Müdürü İbrahim Halil Eren’in destekleriyle gençlerin malzemeleri karşılanıyor ve spor yapmaları için imkan tanınıyor.

Tektek: “Çok güzel bir spor, herkese tavsiye ediyorum”
Daha önce böyle bir spor türünden bihaber olduğunu dile getiren Ahmet Tektek, "Bu Stick’lerle nasıl vuracağımızı bilmiyorduk. Stick’i sopa olarak görüyorduk. Topa sert bir şekilde vurarak alıştık. Şimdi de iyi bir oyuncu olamaya çalışıyoruz. İyi bir sporcu olmak, iyi bir yerlere gelmeyi istiyoruz. Geleceğimiz için daha iyi hocalarla karşılaşmak istiyoruz. Mesela hokey hocası olmak istiyorum. Çok güzel bir spor, herkese tavsiye ediyorum. Bu sporu kimse bilmiyor ama bu sporu oynasalar çok zevk alacaklar. Osmaniye’ye gittik, oraları gezdik, oynadık ve 2. olduk. 6 ay önce başladık ama yine de 2. olmayı başardık. Gol atığımızda Stick’leri tokalaştırarak sevincimizi yansıtıyoruz” dedi.

Demir: “Salon hokey hocası olmak istiyorum”
Sporcu Yusuf Demir ise duygularını şu sözlerle aktardı:
“Ailemle beraber Mersin, Kayseri ve Ordu illerine birlikte çalışmaya gidiyoruz. Ben bu sporu duydum, merak ettim. Salon hokeyi oynamaya başladım. Tabii ki ilk başta zorlandım. Şimdi çok iyiyim ve hedefimde bir branş almak var. Büyüdüğümde salon hokey hocası olmak için de çabalayacağım. Bu sporu yapmaktan çok zevk alıyorum. Kazandığımızda gol diye seviniyoruz. Stick’leri çakıştırarak gol sevincimizi gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Akçun: “Hedefimiz dezavantajlı gençlerimizi spora yönlendirmek”
Hedeflerinin dezavantajlı gençleri spora yönlendirmek olduğunu belirten Çim Hokeyi Antrenörü Murat Akçun, “Dezavantajlı mahallelerdeki gençlerimizi kendi mahallerinde faydalı gençler yapmak istiyoruz. Okullarındaki eğitimlerinde başarılı öğrenciler olmaları için 'biraz sıkıntılı' dediğimiz dezavantajlı çocuklarımızı alarak birbirilerine saygılarını, sevgilerini, hayata dair kardeşliğini öğreterek sporla kaynaştırdık ve bu da verimli oldu. Çünkü bunlara malzemeyi verdiğinde, ilgilendiğinde bütün spor hayatına dahil ederek sokaktaki hayatı spora hayatına dönüştürüyor. O da sporcu olarak kendini benimsiyor. Alt yapıda o elbiseyi giyerek, antrenman yaparak, o keyfi yavaş yavaş almaya başladıktan sonra sokağa gitse bile dezavantajlı yere gittiğinde sporcu olduğunu hissetmeye başlıyor. Diğer arkadaşlarına de örnek olmaya başlıyor ve sayımız çoğalmaya başlıyor. Gençlik Spor Bakanlığı'nca orta okullarda, ilk okullarda, Ana Lig diye bir lig kuruluyor. Biz de ana ligimizi oluşturarak Osmaniye’de turnuvaya katıldık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 2. olduk. Bu da bizim için bir başarıydı. Çünkü bu başarı 10 yıllık, 5 yıllık, 4 yıllık değildi. 6 aylık kısa bir sürede çocukların başarısıyla, çocukların istekleriyle ve Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün istekleriyle verimli olmaya başladı. Bu da bizi 2 3 adım öne götürmeye başladı. Hedefimiz basamakları iyi bir şekilde yükselmek. Pandemi bitikten sonra 2. Lig'de başlamayı düşünüyoruz. 2. Lig'den sonra 1. Lig ve ondan sonra Süper Lig oynadıktan sonra ve bu gençlerimizin Avrupa’ya gitme ihtimaller de var. Basketbol, voleybol ve judo gibi sporların hepsi Urfa’da var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eyyübiye’de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Eyyübiye’de korona virüs denetimi
Duayen foto muhabiri Hüseyin Kırcalı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Duayen foto muhabiri Hüseyin Kırcalı, son yolculuğuna ...
Dicle Elektrik’in koruma projesi kelaynak sayısını artırıyor
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’in koruma projesi kelaynak sayısını ...
Baydilli kırsaldaki çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Baydilli kırsaldaki çalışmaları denetledi
Canpolat vatandaşların evine misafir oldu
YEREL HABERLER Canpolat vatandaşların evine misafir oldu
Yalçınkaya’dan hasta bebeğin ailesine gıda yardımı
YEREL HABERLER Yalçınkaya’dan hasta bebeğin ailesine gıda yardımı
Koronavirüsü yenen doktor: 7 yaşındaki kızımın saçına ak düştü, oğlum 4 kilo verdi 
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor: 7 yaşındaki kızımın saçına ...
Şanlıurfa’da çöken toprağın altında kalan yavru köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da çöken toprağın altında kalan yavru köpek ...
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Otobüsleri TIR´a çarpan yolcular, yol kenarında yeni araç bekledi
YEREL HABERLER Otobüsleri TIR´a çarpan yolcular, yol kenarında yeni ...
Haliliye’de masa tenisi turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Haliliye’de masa tenisi turnuvası düzenlendi
Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Korona virüs tedbirlerinin ihlal eden düğün salonlarına ceza
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirlerinin ihlal eden düğün ...
Karaköprü’de gençlere spor yatırımı
YEREL HABERLER Karaköprü’de gençlere spor yatırımı
Şanlıurfa’da kuyumcu soygunu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kuyumcu soygunu
Viranşehir'de hız kazanan yatırım
YEREL HABERLER Viranşehir'de hız kazanan yatırım
Canpolat vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Canpolat vatandaşlarla bir araya geldi
Arabada hem sinema hem de milli maç keyfi
YEREL HABERLER Arabada hem sinema hem de milli maç keyfi
Şanlıurfa´da yüz yüze eğitimde ikinci kademeye öğrencilerden ilgi
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da yüz yüze eğitimde ikinci kademeye ...
Türkiye’nin en genç ilinde yüz yüze eğitim başladı Minikler için okul kapıları tekrar açıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en genç ilinde yüz yüze eğitim ...
Araçtan inen şahıs köprüden Fırat Nehri'ne atladı Vatandaşlar akıntıya kapılan şahsı kurtarmak için büyük çaba harcadı
YEREL HABERLER Araçtan inen şahıs köprüden Fırat Nehri'ne ...
Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden genç öldü
YEREL HABERLER Yüksek gerilim hattına takılan biçerdövere temas eden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X