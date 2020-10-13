Hüseyin Kırca, Şanlıurfa’da toprağa verildi

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Dün hayatını kaybeden Türkiye’nin önde gelen foto muhabirleri arasında yer alan Hüseyin Kırca, memleketi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ünlü spor foto muhabirlerinden Hüseyin Kırcalı, memleketi Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı. Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki Nebi Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynal Abidin Beyazgül ile Kırcalı’nın yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Kırca, Bediüzzaman Mezarlığı'na defnedildi.

1941 yılında Şanlıurfa’da doğan Hüseyin Kırcalı, mesleğe 1956 yılında başladı. 1961 yılında Milliyet Gazetesi'nin Şanlıurfa ve Diyarbakır muhabirliğini yapan Kırcalı, 1963 yılında İstanbul’a yerleşti. Kırcalı, ilk uluslararası ödülünü 1965’te Hollanda’da aldı. Daha sonra bir çok yarışmaya katılan ve ödüllerle dönen Hüseyin Kırcalı, 10 olimpiyat ve 6 Dünya Kupası'nda görev aldı.

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