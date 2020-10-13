Haliliye’de yeni yol açma çalışmaları

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Haliliye Belediyesi, kış ayları öncesi yaşanabilecek yol sorunlarının önüne geçebilmek adına yol çalışmalarına hız verdi.

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde başlattığı yol yapım atağını sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Merkez mahallelerin yanında kırsal mahallelerde çalışmalara devam eden ekipler, Yeşiltepe Mahallesi Devederesi mezrasında başlattığı yol yapım çalışmalarında sona gelindi.

Mahalle sakinleri, belediyenin başlattığı yol yapım çalışmalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

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