Siverek’te 72 kilo esrar ele geçirildi

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu 72 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe girişinde kurulan polis noktasında şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada, kamyonun ün kupasında gizlenmiş 72 kilo esrar ele geçirildi. Emniyet güçleri esrarla bağlantısı bulunan kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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