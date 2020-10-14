Şanlıurfa’da profesyonel fotoğrafçılık kursu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 17 yaş ve üstü vatandaşlar için profesyonel fotoğrafçılık kursu açıyor.

Büyükşehir Belediyesinin açtığı bu kursta profesyonel fotoğraf çekicisi değil aynı zamanda başarılı bir gazeteci ve foto muhabiri olabilirsiniz. Ücretsiz olan bu kurstan yararlanmak isteyen vatandaşların sadece kayıt yaptırmaları yeterli olacak. Büyükşehir belediyesi bilgi işlem dairesi başkanlığı yazılım şube müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre kursa 17 yaş ve üstü tüm kursiyerler müracaat edebileceği, kayıtların ön kayıt şeklinde yapılacağı eğitim tarihlerinin ise ayrıca duyurulacağı bildirildi.

Fotoğraf makinaları ve özelliklerini tanıma, temel fotoğraf çekim eğitimi, çekim esnasında ışık ve kompozisyon kuralları, fotoğraf sunumları, uygulamalı eğitimler gibi fotoğrafçılık eğitimi konularının verileceği kurs 8 hafta sürecek. Haftada 2 gün şeklinde olacak olan kursta toplam 16 ders yapılacak.

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