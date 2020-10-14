Siverek´te kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, iki kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı, 5 koyun ise telef oldu.

Kaza, öğle saatlerinde SiverekAdıyaman karayolunun 10´uncu kilometresinde meydana geldi. Çetin Sağdıç yönetimindeki koyun yüklü 63 N 0206 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Cafer Ağır yönetimindeki 34 SB 5120 plakalı kamyonetle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, sürücüler ile Kazım İğden yaralandı, 5 koyun da telef oldu.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-10-14 14:40:22



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