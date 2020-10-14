Hayvan yüklü 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı Kazada 3 kişi yaralanırken 10 hayvan telef oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü 2 kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken 10 hayvan ise telef oldu

Kaza SiverekAdıyaman karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Çafer A. hâkimiyetindeki 34 SB 5120 plakalı Ford marka kamyonet ile Çetin S. hakimiyetindeki 63 N 0206 plakalı Ford marka kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile yolculardan Kazım İ. yaralandı. Kamyonetlerde bulunan küçükbaş hayvanlardan 10 tanesi ise telef oldu. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, ulaşımı kontrollü bir şekilde sağlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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