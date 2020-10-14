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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

DHA

4 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'nın da aralarında olduğu 4 ilde, FETÖ/PDY yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY´ye eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Ankara, Bursa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda, şüpheli 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-14 16:22:32

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