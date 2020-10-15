Şanlıurfa’da otomobil işçi servisine çarptı: 15 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobilin işçi servis minibüsüne çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada gece vardiyasında çalışan işçileri şehir merkezine getiren Mustafa U.’nun kullandığı 63 S 0562 plakalı Wolksvagen marka işçi servis minibüsüne, petrol istasyonuna girmek için dönüş yaptığı sırada Halil S.’nin kullandığı 66 LK 006 plakalı Wolksvagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis minibüsü, benzin istasyonunun bahçe duvarına çarptı. Kazada serviste bulunan 13 işçi ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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