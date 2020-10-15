Başkan Canpolat sokak sokak geziyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, sokak sokak gezerek devam eden çalışmaları yerinde inceliyor. Karşıyaka Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Canpolat, yapımı devam eden parklardaki çalışmaları yerinde gördü.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, seçildiği ilk günden bu yana sahadan kopmayıp vatandaşlarla bir araya gelmeye, onları dinlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Karşıyaka Mahallesinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinledi. Ardından mahallede yapımları devam eden beş yeni parkta incelemelerde bulunan Başkan Canpolat, çalışmalarla ile ilgili yetkilerden bilgi aldı. Başkan Canpolat’a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Aslan ve birim amirleri eşlik etti.

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Canpolat, Haliliye Belediyesinin ilçe halkı için çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini belirterek şunları söyledi.

“Her mahallemizde olduğu gibi Karşıyaka Mahallemizi de karış karış, sokak sokak geziyoruz. Muhtarımız ve değerli heyeti ile sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledik. Sorunlar için anında çözümler ürettik. Şuanda Karşıyaka Mahallemizde Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz kalan yollarımızı ve parke çalışmalarını tamamlıyorlar. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz de mahallemizde yaptığımız beş parkta hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Haliliye güzelleştiği gibi Karşıyaka’da güzelleşiyor. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımızla el ele verdik mi Haliliye için daha müreffeh yarınlar bizleri bekliyor olacaktır.”

Burada konuşan Karşıyaka Mahalle Muhtarı Hadi Taştan ise, “Mehmet Canpolat başkanımız sabahtan beri mahallemizde bulunuyor. Burada toplanan heyetimizle görüştü. Mahallemizin sorunlarını dile getirdik. Mehmet Canpolat belediye başkanı olduktan sonra mahallemize gerçekten büyük bir canlılık geldi. Neden derseniz parklarımız yoktu, park yaptı. Semt pazarımız yoktu, yerini belirledi yakın bir zamanda yapılamaya başlanacak. Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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