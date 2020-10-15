Ablasını kurtarmak isterken boğulan Gamze, toprağa verildi

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA´dan ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak gittikleri Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne düşerek boğulan Gamze Kakız (13), memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'dan 6 ay önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir'e giden Kakız ailesinin çocuklarından Ayşe Kakız (14), ayağını yıkamak istediği sırada dengesini kaybederek nehre düştü. Olayı gören Gamze Kakız da ablasını kurtarmak için girdiği nehrin sularında akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye gelen dalgıç polisler, nehirde yaptıkları aramada Gamze Kakız'ın cansız bedenine ulaşarak, sudan çıkardı. Otopsi işlemlerinin ardından Kakız´ın cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Şanlıurfa´ya getirildi. Bugün hastane morgundan alınan Gamze Kakız´ın cenazesi Yeni Mezarlık'ta kılınan namazın ardından toprağa verildi. 3 erkek 3 kız çocuğu olan Kakız ailesinin 6 ay önce Şanlıurfa´dan mevsimlik tarım işçisi olarak Eskişehir'e gittiği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-10-15 12:55:14



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