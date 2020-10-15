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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü’de yeni park çalışması

İHA

Karaköprü’de yeni park çalışması

Karaköprü Belediyesi ilçede yeşil alan oranını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Karaköprü Belediyesi Mehmetçik Mahallesinde yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere 9 bin metrekarelik yeni bir park kazandırıyor.
Karaköprü'ye 5 yılda önemli bir oranda yeşil alan kazandırdıklarını kaydeden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Şanlıurfa’nın en fazla yeşil alana sahip olan ilçesi olarak park anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yeşil alan ihtiyacı olan tüm mahallelerimize yeni parklar kazandırıyor. Mehmetçik mahallemizde de oluşan ihtiyacı karşılamak üzere 9 bin metrekare alanda bir park yapıyoruz. Bunun dışında da Seyrantepe ve Akpiyar mahallelerinde toplamda 12 bin 500 metrekarelik yeşil alan kazandırdık. Şu anda devam yapımı devam eden 3 adet parkımız da bulunuyor. Bunlar da tamamlanınca yaklaşık 12 bin metrekare yeşil alan daha kazandırmış olacağız. Parklarımız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçede ihtiyaç olan mahallelerde yeni yeşil alan yapılması için çalışmalar yürütülüyor.

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