Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR´la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.
Kaza, Demircik Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Vedat Atay´ın kullandığı 63 ABE 691 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak İbrahim Yıldız idaresindeki 33 DJU 36 plakalı TIR´la çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 11 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-16 10:56:48
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