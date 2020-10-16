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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR´la çarpıştı: 11 yaralı

DHA

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR´la çarpıştı: 11 yaralı


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR´la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.
Kaza, Demircik Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Vedat Atay´ın kullandığı 63 ABE 691 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak İbrahim Yıldız idaresindeki 33 DJU 36 plakalı TIR´la çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu 11 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2020-10-16 10:56:48

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