Mutfakta çıkan yangın söndürüldü

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Şanlıurfa’da mutfaktan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Mehmet Y.’ye ait evin mutfağında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden evdekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek daha fazla yayılmadan söndürdü.

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