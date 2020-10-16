Evini yakmak isteyen madde bağımlısı gözaltına alındı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da evini yakmak isteyen madde bağımlısı Halil T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olan Halil T., yaşadığı evin kapısını kilitleyerek yakmak istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye, kapının kilidini demir kesme makasıyla kesip açtı. İçeri giren polisler, evi ateşe vermek isteyen Halil T.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-16 18:03:38



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