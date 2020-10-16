Şanlıurfa'da su borusuna ve otomobille sıkışan yavru kediler kurtarıldı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da bir evin su gider borusunda iki gün mahsur kalan yavru kedi ile otomobilin tekerine sıkışan bir kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sırrın Mahallesi'ndeki evin su gider borusuna giren yavru kedi, mahsur kaldı. Borunun içinden iki gündür gelen kedi sesini duyan ev sahibi uzun uğraşlar sonucu kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sesin geldiği boruyu çekiçle kırıp sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan kediye ekipler yiyecek verdi. Boruda sıkışan kedinin kurtulmasına sevinen ev sahibi ise itfaiye ekiplerine teşekür etti.

Sarayönü Mahallesi'nde de bir otomobilin tekerine sıkışan yavru kedi, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2020-10-16 19:52:26



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