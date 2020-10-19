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Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK ve Ermenistan'a tepki 50 aşiret reisi ortak basın açıklamasıyla PKK'ya tepki gösterdi

İHA

Suriyeli aşiretlerden terör örgütü YPG/PKK ve Ermenistan'a tepki 50 aşiret reisi ortak basın açıklamasıyla PKK'ya tepki gösterdi

Şanlıurfa'da toplanan Suriyeli 50 aşiretin temsilcisi, saldırıları nedeniyle hem ülkelerindeki terör örgütü YPG/PKK'ya hem de Ermenistan'a tepki gösterdi.
Karaköprü ilçesinde toplanan Suriye'nin farklı kentlerinde bağları olan 50 aşiretin temsilcisi, ortak basın açıklaması yaptı. Aşiretler adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan aşiret reislerinden Hasan Duğaym, ülkelerindeki savaş bitinceye kadar Türkiye'den başka güvenecekleri kimse olmadığını belirtti.
“Azerbaycan’ın yanında yer alıyoruz”
Ülkelerindeki iç savaşın başından beri yaptığı insani yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Hasan Duğaym, "Türkiye ayrım yapmadan bizi ülkeye aldı. Türkiye'nin bu davranışını unutmayacağız, tarih bunu yazacaktır. Bizim başımıza bir sürü bela geldi. Esed bize çok zulmetti. Bu yüzden de halkımız oradan ayrıldı. Biz gurbetteki Suriyeli aşiretler olarak ülkemizde kalan diğer aşiretlere destek amacıyla toplandık. Elbet bir gün Suriye'de de işler yoluna girecek. Batı destekçisi terör örgütleri her zaman olduğu gibi şimdi de Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısında yer alıyor. Diğer ülkelerde, Libya'da da yer aldılar. Nerede bir zalim varsa terör örgütleri her zaman onlarla iş tutuyor, onlara taşeronluk yapıyor. Şu an Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerimiz de Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle büyük sıkıntı ve zor günler geçiriyor. Biliyoruz ki sonunda kazanan hakkın yanında olan mazlumlar olacaktır” dedi. Hasan Duğaym, toplantının ardından bazı aşiret liderlerine Suriyelilere yönelik yaptıkları yardım ve desteklerinden dolayı plaket verdi.
Açıklamaya katılan bazı aşiret reisleri de kısa konuşmalarla tepkilerini dile getirdi.

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