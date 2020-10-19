Siverek'te otomobil, şarampole devrildi: 4 akraba yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrilen otomobildeki akraba 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine giden Vedat İstekli yönetimindeki 63 LH 298 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Ters dönen otomobildeki sürücü Vedat istekli ile akrabaları olan Fidan, Sinem ve Nuriye İstekli yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2020-10-19 12:06:28



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