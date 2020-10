Suriyeli 50 aşiret temsilcisinden YPG/PKK ve Ermenistan'a tepki

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da bir araya gelen Suriyeli 50 aşiret temsilcisi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasına ve ülkelerindeki terör örgütü YPG/PKK'ya tepki gösterdi. Aşiret reislerinden Hasan Duğaym, "Nerede bir zalim varsa terör örgütleri, her zaman onlarla iş tutuyor, taşeronluk yapıyor. Şu an Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerimiz de Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle zor günler geçiriyor" dedi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, geldikleri Şanlıurfa´ya yerleşen, Suriyeli 50 aşiret temsilcisi, Ermenistan´ın Azerbaycan´a saldırmasına ve ülkelerindeki terör örgütü YPG/PKK´ya tepki göstermek için bir araya geldi. Suriye'nin farklı kentlerinde bağları olan 50 aşiretin temsilcisi adına konuşan Hasan Duğaym, ülkelerindeki savaş bitinceye kadar Türkiye'den başka güvenecekleri ülke olmadığını söyledi. Ülkelerindeki iç savaşın başından beri yaptığı insani yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Duğaym, "Ülkemizde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye ayrım yapmadan bizi ülkeye aldı. Türkiye'nin bu davranışını unutmayacağız, tarih bunu yazacaktır. Bizim başımıza bir sürü bela geldi. Esed bize çok zulmetti. Bu yüzden de halkımız oradan ayrıldı. Biz gurbetteki Suriyeli aşiretler olarak ülkemizde kalan diğer aşiretlere destek amacıyla toplandık" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını da kınayan Duğaym, "Batı destekçisi terör örgütleri her zaman olduğu gibi şimdi de Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ın yanında yer alıyor. Diğer ülkelerde, Libya'da da yer aldılar. Nerede bir zalim varsa terör örgütleri, her zaman onlarla iş tutuyor, onlara taşeronluk yapıyor. Şu an Azerbaycan'daki Müslüman kardeşlerimiz de Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle büyük sıkıntı ve zor günler geçiriyor. Biliyoruz ki sonunda kazanan Hakk'ın yanında olan mazlumlar olacaktır" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2020-10-19 12:26:08



