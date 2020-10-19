Sanatçı Mahmut Tuncer hemşehrileriyle buluştu Usta sanatçıdan koronaya karşı ilginç tavsiye

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, "Açık Hava Konserleri” etkinliklerinde Mahmut Tuncer ve Urfalı şiir yorumcularını vatandaşlarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Açık Hava Etkinlikleri' kapsamında düzenlenen açık havada konser günlerinin bu haftaki konuğu, Şanlıurfalı sanatçı Mahmut Tuncer oldu. Şanlıurfa Müzesi önünde, yeni normale uygun olarak düzenlenen etkinlikte ilk önce Şanlıurfalı şiir yorumcuları sahne alarak birbirinden güzel şiirlerini Şanlıurfalılar için seslendirdi. Ardından ünlü sanatçı Tuncer sahneye çıkarak hemşehrilerinin adeta gönüllerini fethederek unutulmaz bir gece yaşattı. Tuncer, pandemi sürecinde düzenlenen etkinlikten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

Konser sonrası korona virüse karşı Urfa isotuyla yapmış olduğu tedaviyi anlatan usta sanatçı Mahmut Tuncer, “Korona diyorlar ben birşey ürettim evde bunu denedik ve ben herkese de tavsiye ediyorum. Urfa isotunu sıcak suda bir kaşık yemek kaşığını atsınlar, karıştırsınlar. Acı olursa biraz bal veya şeker katabilirler. Koronaya bire birdir. Boğazdaki bütün mikropları götürüyor. Çünkü ben bunu denemişim ve birkaç doktor ile de görüştüm. Dediler ki çok büyük bir buluş” dedi.

Programın sonunda sahneye davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise davetini kırmayarak kente gelen Mahmut Tuncer'e teşekkür etti.

Beyazgül, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel geceye katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Davetimizi kırmayarak etkinliğimize katılan Mahmut Tuncer kardeşimiz ile diğer Urfalı sanatçılarımız gönül insanı ve yürekten sesleniyorlar hemşerilerine. Güzel ve neşeli bir gece geçirdik. Şiir yorumcularımızın da şiir etkinliği vardı ben onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Burası kültür şehri, burası tarih şehri, burası müzik şehri. Bu yüzden kimi tutarsan kimi çıkarsan bu sahneye sesi güzel, sözü güzel ve gönlü güzel insanlardır” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Sanatçı Mahmut Tuncer'e gecenin anısına mırra takımı hediye takdim etti.

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